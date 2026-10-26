İstanbul Başsavcılığının Sarıgül soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Başsavcılığının Sarıgül soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik aklama soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılıktaki ifade işlemleri için Çağayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemleri için Çağayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Kaynak: İHA
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