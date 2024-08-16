İstanbul Bayrampaşa'da düğün konvoyu yapanlara 34 bin 726 lira para cezası - Son Dakika
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İstanbul Bayrampaşa'da düğün konvoyu yapanlara 34 bin 726 lira para cezası

İstanbul Bayrampaşa\'da düğün konvoyu yapanlara 34 bin 726 lira para cezası

İstanbul Bayrampaşa'da düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ve halay çeken şahıslara zincirleme kazaya neden oldukları için toplamda 34 bin 726 lira para cezası verildi. Konvoyda bulunan araç sürücüleri ve halay çeken şahıslar gözaltına alındı ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre çeşitli suçlardan dolayı idari para cezası aldılar. Ayrıca bir araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

16.08.2024 14:14
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İstanbul Bayrampaşa'da düğün konvoyu yaptıkları sırada araçlarını durdurup halay çekmeye başlayarak zincirleme kazaya neden olan araç sürücüleri ve halay çeken şahıslara 34 bin 726 lira para cezası verildi.

Olay, 7 Temmuz tarihinde Bayrampaşa ilçesi Hal Yolu-Otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu yapan bir grup, araçlarını durdurarak trafiğin aksamasına neden oldu. O esnada araçta bulunanlar, yolun ortasında halay çekmeye başladıkları sırada zincirleme kazaya sebep oldular.

O anların bir cep telefonu kamerasına kaydedildiği görüntülerde, konvoyun durmasıyla aracın önceki araca çarpması, çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yola fırlaması ve konvoydaki şahısların kayıt alan vatandaşa tepki gösterdiği anlar yer aldı. O anların sosyal medyada paylaşılmasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda konvoyda bulunan sürücüler ve araç plakaları tespit edildi.

Sürücülere ve halay çeken şahıslara toplam 34 bin 726 lira para cezası

Ekiplerce yürütülen çalışmalarla gözaltına alınan araç sürücüleri ve halay çeken şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslara, Karayolları Trafik Kanunu'nca 'konvoy yapmak', 'taşıt yolu üzerinde duraklama yapmak', 'saygısızca araç kullanmak', 'emniyet şeridi kullanmak' ve 'taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmak' suçlarından araç sürücü ve görüntülerde halay çeken diğer şahıslara 34 bin 726 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca konvoyda bulunan 34 HAN 047 plakalı araç sürücüsü İ.K.'nin 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli makamlara sevk edilme talebiyle Bayrampaşa Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkez Amirliğinde işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Bayrampaşa'da düğün konvoyu yapanlara 34 bin 726 lira para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bayrampaşa'da düğün konvoyu yapanlara 34 bin 726 lira para cezası - Son Dakika
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