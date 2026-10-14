İstanbul Beykoz\'da sağanak sonrası taşkın, Akbaba Caddesi\'nde ulaşımı aksattı

İstanbul Beykoz'da sağanak sonrası taşkın, Akbaba Caddesi'nde ulaşımı aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, Beykoz'da su taşkınlarına yol açtı. Akbaba Caddesi'nde rögarın taşmasıyla yola yayılan çamurlu su, araç sürücülerinin ilerlemesini güçleştirip ulaşımda aksamaya neden oldu.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da su taşkınları meydana geldi. Caddeleri çamurlu su basarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olduğu ilçelerden Beykoz'da su taşkınları yaşandı. İlçede bulunan Akbaba Caddesi'nde rögarın taşması sonucu yola çamurlu su yayıldı. Cadde üzerinde biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yolda ulaşımda aksama yaşandı.
Kaynak: İHA
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