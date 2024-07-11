İstanbul Beylikdüzü'nde Kardeş Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul Beylikdüzü'nde Kardeş Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan olayda, bir kadın kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş ise gözaltına alındı.

11.07.2024 14:23
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İstanbul Beylikdüzü'nde kardeşi tarafından bıçaklanan Merve K. hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş, olay yerinde kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin K., yaşanan tartışmanın ardından aynı evde yaşadığı ablası Merve K.'yı (28) bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Hüseyin K.'yı evde bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Genç kadın hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Merve K., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kardeşi Hüseyin K. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Beylikdüzü'nde Kardeş Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Beylikdüzü'nde Kardeş Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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