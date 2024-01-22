İstanbul Boğazı\'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

Müge Boz 2. kez anne oluyor

Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı

Kur\'an-ı Kerim\'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı

Karaköy'de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybedip denize düşen bir kişiyi, midyeci denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞTÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü.

MİDYECİ ELBİSELERİYLE SUYA ATLADI

Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor.