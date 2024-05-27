Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı trol avcılığı yapan tekneye müdahale etti - Son Dakika
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Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı trol avcılığı yapan tekneye müdahale etti

Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı trol avcılığı yapan tekneye müdahale etti

Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul Boğazı'nda yasa dışı trol avcılığı yapan bir tekneye 'dur' ihtarında bulundu. Tekne sahibi av malzemelerini denize atmaya başlarken suçüstü yakalandı. Şahıs teknesine zarar vererek batırmaya çalışırken, 2 kişiye toplamda 275 bin 591 TL para cezası kesildi.

27.05.2024 13:53
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Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul Boğazı'nda yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahibine 'dur' ihtarında bulundu. Tekne sahibi av malzemelerini denize atmaya başlarken suçüstü yakalandı. Şahıs teknesine çekiçle zarar vererek batırmaya çalışırken, 2 kişiye toplamda 275 bin 591 TL para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs günü sabah saatlerinde İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde yasa dışı trol avcılığı yapan bir tekneyi fark ederek "dur" ihtarında buldu. İhtara uymayan şahıs yasa dışı av malzemelerini denize atarak kaçmaya çalıştı. Kaçış girişimine izin vermeyen ekipler, manevra ile teknenin hızını yavaşlattı ve Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'na doğru yönlendirdi. Bu sırada şahıs; teknesine çekiçle zarar vermeye çalıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, 2 kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında toplamda 275 bin 591 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, tekne üzerinde bulunan 2 adet trol kapısı ve 1 adet trol ağına el konuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda el konulanlar, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilerek yediemin limanına teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Denizcilik, Çevre, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı trol avcılığı yapan tekneye müdahale etti - Son Dakika

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