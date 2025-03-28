İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu

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İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin ve Onur Ödem'in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

28.03.2025 12:08  Güncelleme: 13:05
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Sarıyer Baltalimanı mevkiinde boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti.

Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Üstünden Murat Şahin'e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu
Murat Şahin

2 SAAT ARAYLA 2 CESET BULUNDU

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu
Onur Ödem

Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Boğazı\'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ataman37:
    Kumar ve Bitcoin; İkisi de aynı şey kimsenin gazına gelip de elinizdeki öz varlığınızı kaybetmeyin! 6 5 Yanıtla
  • Ferhat Karsulu:
    vay be onur kardesim Allah rahmet eylesin 5 2 Yanıtla
  • Sadam Güler:
    Bu haber 4 ay önce pendikte Gerçekleşmişti sanırım Fiyasko 2 1 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Murat Şahin erkek çocuk larina tecavüzden yargılanan ve 49 yıl cezası olan firari 0 1 Yanıtla
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