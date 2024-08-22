İstanbul Büyükçekmece'de Denize Kirli Su Karıştı - Son Dakika
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İstanbul Büyükçekmece'de Denize Kirli Su Karıştı

İstanbul Büyükçekmece\'de Denize Kirli Su Karıştı

İstanbul Büyükçekmece'de Kumburgaz bölgesinde İSKİ'ye ait yağmur suyu kanalından denize kirli su karıştı. Deniz kahverengiye döndü ve havadan dron ile görüntülendi.

22.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:35
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İstanbul Büyükçekmece'de her gün binlerce vatandaşın denize girmek için kullandığı Kumburgaz bölgesi Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait yağmur suyu kanalından denize kirli su karıştı. Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi.

Büyükçekmece ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kumburgaz bölgesinde öğle vakitlerine plaja denize girmek için gelen vatandaşlar kahverengi bir denizle karşılaştı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait yağmur suyu kanalında taşma meydana gelmesi üzerine kumsala kadar uzanan kanaldan denize kirli su karıştı. Denize girmek için gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara sonrasında şaşkınlık yaşarken, İSKİ'ye ait kanalın taşması sonucu akan kirli suyun bu duruma sebep olduğu söylendi. Sahil bölgesinde koku yaptığı da iddia edilen atık suyun ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kahverengine dönen deniz havadan dron ile görüntülendi.

Her sabah plaja yüzmeye gelen çevre sakini Serdar Saka, " Sabah geldik buraya bu manzarayla karşılaştık. Büyükşehir belediyesini aradık. Bir ana hat patlağı olduğunu ve en kısa zamanda çözeceklerini söylediler ama çok büyük bir alan yayılmış bir tortu bir çamur var. Bu normal şartlarda yağmur suyu gideri ama burada hafif bir kokuda var. Kanalizasyon karışmış mı bilemeyiz tabi ki. Yetkililerin gelip bir çözüm bulmasını istiyoruz. Şu an için gelen giden yok. Sadece telefonla kontrol altında olduğunu söylediler. Biz sadece Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Benim gördüğüm gelen kimse olmadı. Bir saattir buradayım ne oldu ne bitti diye ama şu an için gelen giden yok. Dönem dönem oluyor ama neden oluyor bilmiyorum. Ama bunların denize verilmemesi gerekiyor. Denizi kurtarmamız lazım. Marmara'yı kurtarmamız lazım. Artık İSKİ'mi alır, Büyükşehir Belediyesi mi alır, devlet mi alır bilmiyorum ama Marmara Denizi'ni kurtaralım. 2-3 sene önce müsilaj vardı sıkıntı çektik. Denizde zaten balık yok en kısa sürede yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Büyükçekmece'de Denize Kirli Su Karıştı - Son Dakika

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