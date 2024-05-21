İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara ilişkin açıklama yaptı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Yapılan soruşturma kapsamında, kamera görüntülerinin incelenmesi, delillerin toplanması, mağdurların ifadelerinin alınması, şüphelilerin tespit edilmesi ayrıca bu aşamada kimlikleri tespit edilen E.K., H.B. ve E.K.'nın şüpheli olarak ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması yönünde kolluk birimlerine talimatlar verilmiş olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL