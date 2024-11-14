- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB tarafından yapılan bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına... - Son Dakika
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