İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında tutuklanan kişi sayısı 76'ya yükseldi.

23.05.2024 19:52  Güncelleme: 20:04
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İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırdıkları sonradan belirlenerek gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdıkları sonradan tespit edilen ve gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

TUTUKLU SAYISI 76'YA ÇIKTI

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi. 27 kişinin daha tutuklanmasıyla İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında tutuklananların sayısı 76'ya yükseldi.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

DAHA ÖNCE 49 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 38'i tutuklanmıştı. 5 Mayıs'ta söz konusu gösterilere karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin de tutuklanmasına karar verilmişti.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 1 Mayıs'ta polislere saldırdıkları sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verilmiş ve 27 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul\'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı

İstanbul, 1 Mayıs, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • TURGAY KAYAOĞLU: Ellerinize sağlık Rabbim devletimizi milletimizi dirligimizi birliğimizi daim eylesin bozmak isteyenlere fırsat vermesin 38 0 Yanıtla
  • Adem Çivici: bugün Güzel bir haber aldım Allah şükürler olsun 2 0 Yanıtla
  • Sefa Kara: Devlet yarına bırakır ama Devletin görevlisine saldıranların yanına bırakmaz. Kalabalığın içinde kaybolurum diyemi sandınız. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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