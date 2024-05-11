İstanbul'da 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 9 suç makinesi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 9 suç makinesi yakalandı

İstanbul\'da 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 9 suç makinesi yakalandı

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde yaşanan toplam 10 ayrı hırsızlık olayına karışmış, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu 9 ayrı suç makinesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı özel harekat polisi destekli operasyon anı da saniye saniye kaydedildi.

11.05.2024 13:23
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Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde yaşanan toplam 10 ayrı hırsızlık olayına karışmış, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu 9 ayrı suç makinesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı özel harekat polisi destekli operasyon anı da saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir süredir Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde, iş yerlerinden, kuyumcudan, evden hırsızlık, araç hırsızlığı ve plaka çalma olaylarına karışan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kimliği belirlenen Sipan K.'nin 36 ayrı suç kaydı ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. İkinci şüpheli Sabri S.'nin ise 2 ayrı aranmasının olduğu, 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Özel harekat destekli operasyon

Tespit edilen şahısların evlerine özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı. Operasyonlarda tüm ikamet aramalarında toplam 9 kişi yakalandı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet Utaş marka uzun namlulu silah, 77 adet fişek, 8 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet takip cihazı, 624 bin 150 TL, 7 bin 200 dolar, 1 adet kolye, 1 adet yüzük, 1 yarım altın, 1 adet bileklik ele geçirildi. 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 9 suç makinesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 9 suç makinesi yakalandı - Son Dakika
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