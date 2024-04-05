İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil cipe arkadan çarptı. Kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.