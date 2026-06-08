İstanbul'da 15 Asayiş Olayına 18 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 15 Asayiş Olayına 18 Gözaltı

08.06.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da 15 asayiş olayına karışan 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 8 ile 31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 15 asayiş olayına yönelik yapılan çalışmalarda 18 şüpheli yakalandı. Öte yandan motosikletli şüphelilerin karıştıkları bazı olaylar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, 8-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen çeşitli asayiş olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Sultanbeyli, Üsküdar, Beyoğlu, Güngören, Bahçelievler, Sancaktepe ve Beylikdüzü ilçelerinde meydana gelen 9 ev kurşunlama, 1 iş yeri kurşunlama, 2 tehdit, 1 istismar, 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 15 farklı olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Olaylarla ilgili 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 2 motosiklet, 1 balistik yelek, 2 motosiklet kaskı ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 8 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Asayiş, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 15 Asayiş Olayına 18 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 16:52:30. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Asayiş Olayına 18 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.