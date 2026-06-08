İstanbul'da 15 Asayiş Olayına 18 Gözaltı

İstanbul'da 8 ile 31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 15 asayiş olayına yönelik yapılan çalışmalarda 18 şüpheli yakalandı. Öte yandan motosikletli şüphelilerin karıştıkları bazı olaylar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, 8-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen çeşitli asayiş olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Sultanbeyli, Üsküdar, Beyoğlu, Güngören, Bahçelievler, Sancaktepe ve Beylikdüzü ilçelerinde meydana gelen 9 ev kurşunlama, 1 iş yeri kurşunlama, 2 tehdit, 1 istismar, 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 15 farklı olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Olaylarla ilgili 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 2 motosiklet, 1 balistik yelek, 2 motosiklet kaskı ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 8 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL