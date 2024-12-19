İstanbul'da 182 Sahte Plaka Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 182 Sahte Plaka Ele Geçirildi

İstanbul\'da 182 Sahte Plaka Ele Geçirildi

Sahte plaka üreten üç şüpheli gözaltına alındı, motosikletli suç gruplarına plaka temin ettikleri belirlendi.

19.12.2024 15:21
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İstanbul'da 182 sahte plaka ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletli suç gruplarına plaka temin ettiği de öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı araç ve motosikletlerde kullanılan sahte plaka üreten Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'daki 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hasan Ayar (25), Hüseyin Kızılkaya (23) ve Semih Kızılkaya (22) gözaltına alındı. Aramalarda; toplam 182 plaka, 1 plaka basım makinası, 3 plaka kalıbı, 512 adet harf ve rakamlardan oluşan kalıp malzemesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin son dönemde ortaya çıkan motosikletli suç guruplarına plaka sağladıkları da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 182 Sahte Plaka Ele Geçirildi - Son Dakika

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