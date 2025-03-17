İstanbul'da 24 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 24 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

İstanbul\'da 24 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Polis, 24 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan Abdulaziz A.'yı İstanbul'da yakaladı.

17.03.2025 16:45
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İstanbul'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan 20 yıl, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın 2019 yılından itibaren arandığını belirledi. Fiziki ve teknik takibin ardından Abdulaziz A.'nın Güngören'de olduğu tespit edildi. Şahıs, 14 Mart'ta Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 24 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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