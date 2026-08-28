İstanbul'da 25 Milyon Lira Dolandırıcılık: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da 25 Milyon Lira Dolandırıcılık: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'da uygun fiyatlı daire ilanlarıyla 30 kişiyi dolandıran 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları vererek 30 farklı eylemde 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 14 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, vatandaşlardan kapora aldıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'un da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve işlemlerinin devamı için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

30 farklı eylemde yaklaşık 25 milyon liralık vurgun

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin aile şirketi şeklinde hareket ettikleri, internet sitelerine sahte ilanlar vererek müşteri çektikleri, ardından müşterilerden kapora aldıkları ve çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladıkları tespit edilmişti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 30 farklı eyleme karıştıkları, bu eylemlerde 30 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti. Ekiplerin çalışmaları sürdürülürken, mağdur sayısının ve dolandırıcılık miktarının artabileceği değerlendirilmişti.

Öte yandan, şüphelilerden Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydının bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik yapılan incelemelerde ise 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 aracın bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulandığı öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, İstanbul, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 25 Milyon Lira Dolandırıcılık: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 25 Milyon Lira Dolandırıcılık: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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