İstanbul'da sokak çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda "cinayete teşebbüs", "silahlı yaralama", "tehdit" gibi 35 olaya karışmakla suçlanan 51 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda ilçede ve kent genelinde silahlı bir suç ağına karşı çalışma gerçekleştirdi. İstanbul'da "cinayete teşebbüs", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı kanun'a muhalefet", "mala zarar verme" ve "tehdit" gibi suçlar olmak üzere 35 olaya karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, bu silahlara ait 61 mermi ve 450 gram kokain geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat genişleterek devam ediyor.