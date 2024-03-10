İstanbul'da 4 ayda 9 otomobil çalan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Park halindeki otomobili çalarken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2023-13 Şubat 2024 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında yaşanan otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekipler, otomobil çalarken güvenlik kamarasına yansıyan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli Ayhan D. (59) ve Mehmet Zeki Ö. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin park halindeki araçları çalma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde aracın yanına gelen şüphelilerin önce otomobili ve çevreyi kontrol ettikleri, sonrasında çaldıkları araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 4 Ayda 9 Otomobil Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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