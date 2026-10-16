İstanbul'da 7 milyon 150 bin dolar ele geçirildi, Schueller'in 3 koruması yakalandı

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz Çarşamba günü MİT ve polisin ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalanan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller'in 3 koruması düzenlenen operasyonla yakalandı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 mermi ele geçirildi.