İstanbul'da 73 Bin Kaçak Saat Ele Geçirildi

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İstanbul'da 100 milyon lira değerinde 73 bin kaçak saat ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait, 100 milyon lira değerinde 73 bin kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından planlı olarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir firmanın yurt dışından yurda illegal yollardan getirilen kol saatlerini piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen firmanın saatleri gizledikleri depolar takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 7 Ekim'de Fatih ilçesinde 3 depoya operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir uzak doğu ülkesinden getirildiği saptanan koliler içerisinde saklanmış, piyasa değeri yaklaşık olarak 100 milyon lirayı bulduğu ifade edilen çeşitli markada 73 bin 104 tane kol saati ele geçirildi.

Saatlere el konulurken, gözaltına alınan 2 kaçakçı sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan başlatılan adli işlemlerin dev ettiği belirtildi.

Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçirilen gümrük kaçağı saatler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.