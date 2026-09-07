İstanbul'da 8 yıllık firari hükümlü, kadın kılığında yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 8 yıllık firari hükümlü, kadın kılığında yakalandı

İstanbul\'da 8 yıllık firari hükümlü, kadın kılığında yakalandı
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Samsun'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Tuğrul B., İstanbul Kadıköy'de polis operasyonuyla gözaltına alındı. Yakalanmamak için kadın kılığına giren ve kız kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli hakkında ayrıca kimlik bilgilerini kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Samsun'da işlediği hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlü Tuğrul B., İstanbul Kadıköy'de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şahsın yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığı ve kız kardeşine ait kimliği kullandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, 2010 yılında Samsun'da "Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana firari olarak aranan Tuğrul B.'nin Kadıköy'de gizlendiği tespit edildi.

Yakalanmamak için kadın kılığında gezmiş

Bölgede önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan titiz takipte, Tuğrul B.'nin tanınmamak için kadın kılığına girdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Tuğrul B.'nin yapılan üst aramasında ise kız kardeşine ait nüfus cüzdanı ele geçirildi. Şüphelinin bu yöntemle 8 yıldır izini kaybettirmeyi başardığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, hakkında ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan da adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 8 yıllık firari hükümlü, kadın kılığında yakalandı - Son Dakika

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