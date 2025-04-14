İstanbul'da 880 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul Başakşehir'de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Başakşehir'de 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.