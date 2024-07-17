İstanbul'da 94 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'Kalkan 26' operasyonları çerçevesinde Büyükçekmece'de durdurulan şüpheli bir tırda 94 kaçak göçmen ile 5 organizatörün yakalandığını açıkladı.

Operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 5 organizatörün tutuklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik 'Kalkan-26' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucu tır sürücüsü A.G. ile göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı." - ANKARA