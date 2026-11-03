İstanbul'da ani sağanak Yenibosna ve Küçükçekmece'de yolları su altında bıraktı

İstanbul'da ani sağanak Yenibosna ve Küçükçekmece'de yolları su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, Yenibosna ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirirken araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bahçelievler'de rögarların taşmasıyla su kaldırımlara kadar çıktı ve pazarcı esnafının çadırları su altında kaldı.
İstanbul'da aniden bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle Yenibosna ve Küçükçekmece'de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler'de yollar göle dönerken, araçlar ilememekte zorluk çekti. Rögarların taştığı yollarda su kaldırımlara kadar çıktı. Küçükçekmece'de de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Sağanak nedeniyle pazarcı esnafın çadırları su altında kaldı.
Kaynak: İHA
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