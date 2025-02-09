İstanbul\'da Araba Hırsızlığı

3.Sayfa

İstanbul Esenler'de seyir halindeyken hava almak için aracını yol kenarına park edip inen kişinin peşinden gelen hırsızlar, anahtarı üzerinde olan aracı çalıp gitti. İhbar üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Ocak akşamı Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olduğu esnada hava almak için aracını yol kenarına çeken ve inen Y.K 'nın aracı, kontak üzerindeyken yanına yaklaşan iki hırsız tarafından saniyeler içinde çalındı. Olay karşısında şaşkına dönen Y.K, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarla kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler S.K. ve T.G., ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sırasında şüphelilerden S.K.'nın 12, T.G.'nin ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulup sahibine teslim ederken gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL