İstanbul'da Asayiş Uygulaması Denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Asayiş Uygulaması Denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenler'deki asayiş uygulamasını yerinde inceledi.

24.12.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenler'de asayiş uygulamasını yerinde denetledi

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de polis ekiplerince genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, İlgili Şube Müdürlükleri ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı, şüpheli olarak görülen şahıslar durdurularak üstleri arandı, Genel Bilgi Taramasıyapıldı.

Denetim sırasında basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Esenler ilçemizde 215 ekibimiz, 450 personelimizle 21 ayrı noktada sahadayız. Daha önce Esenyurt, Beyoğlu, Sultangazi, Bağcılar ilçemizden sonra son olarak Esenler ilçemizde uygulamadayız. İstanbul'da son yıllarda yeni nesil suç örgütü olan motosikletli suç çetelerine karşı da mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte. Son bir hafta içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz bu sokak çetelerine yönelik operasyonlarında 47 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 40'ı tutuklandı. 17 adet ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. İstanbul sokaklarında huzuru tesis edebilmek amacıyla 7/24 bütün vatandaşlarımızın da desteğiyle Emniyet Teşkilatı'mız sahada. Esenler ilçemizde de uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selami Yıldız, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Esenler, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Asayiş Uygulaması Denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Asayiş Uygulaması Denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.