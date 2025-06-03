İstanbul'da Ayakkabı Yüklü Tır Çalındı

İstanbul'da ayakkabı yüklü tırı çaldılar: 7 gözaltı

2 bin 45 çift spor ayakkabının çalınmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da 2 bin 45 çift spor ayakkabı yüklü tır çalındı. Tır Ataşehir'de boş halde bulunurken, ayakkabıları çaldıkları öne sürülen aralarında firma çalışanı şoförün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda, İstanbul'da polise başvuran nakliye firması sahibi M.S.(58), Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy'e taşınacak olan 2 bin 45 çift spor ayakkabının yanında çalışan şoför tarafından çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Firma sahibi M.S. polise bulunduğu şikayette, şoför T.K.'den haber alamadığını ve tırı boş halde Ataşehir'de bir otoparkta bulduklarını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla şoför T.K. ve ona yardım ettiği belirlenen M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler olayla bağlantısı olduğunu belirlediği U.A.A.ve E.K.'nin de yakalamasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan çalınan 2 bin 45 çift ayakkabının Kartal'da bir depoda bulundu.

7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden daha önceden de suç kayıtları olduğu belirtilen T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.