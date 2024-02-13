İstanbul'da babasına ait daireyi bölüşme kavgasının detayları ortaya çıktı
İSTANBUL - Kağıthane'de üç kardeş arasında babalarına ait bir daireye, kardeşlerden birinin yerleştirilmesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Şüpheli daireyi bölüşmek isteyen kardeşlerini sokakta kovalayıp silahla bacaklarından vurmuştu. Saldırganın tutuklandığı olayın detayları ortaya çıktı.
Olay, 9 Şubat saat 20.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, semtte yaşayan 3 kardeş Metin A., Songül A. babalarının evine diğer kardeş Murat A.'nın oturtmasına tepki göstermişti. Bir araya gelen kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönmüştü. O esnada sinir krizi geçiren Murat A. silahını çekip kardeşlerini sokakta kovalamaya başlamıştı. Sokağın başına kadar süren kovalamaca elinde silahlı olan Murat A. kardeşlerini bacaklarından vurarak yaralamıştı. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Ameliyata alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, Metin A. tedavi sonrasında taburcu edilmişti.
Öte yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Murat A. olaydan kısa bir süre sonra Gültepe'de, kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalanmıştı. Murat A. emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaralı Songül A. ve Metin A. polise verdiği ifadelerinde ise, "Murat A. ile babalarına ait olan daireyi bölüşme yüzünden tartıştıklarını, kardeşleri şüpheli Murat A.'ın babalarına ait olan dairede kendi oğlunu oturtması yüzünden çıkan kavga sonucu silahla yaralandıklarını" söyledikleri ortaya çıktı.
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