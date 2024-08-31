İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'nde Silahlı Saldırılar: 10 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olaylarının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırılara ilişkin 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde saat 02.30 sıralarında acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, silahlı saldırı ile ilgili araştırmasının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL