İstanbul'da Bayram Yoğunluğu ve Jandarma Denetimleri - Son Dakika
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İstanbul'da Bayram Yoğunluğu ve Jandarma Denetimleri

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu artarken, jandarma denetimleri yapıldı.

28.03.2025 13:23
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İstanbul'da vatandaşlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollara çıkmaya başladı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, uygulama yapan jandarma ekipleri Fenertepe Gişeleri'nde sürücüleri durdurarak tek tek denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da vatandaşlar, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollara çıkmaya başladı. Otoyollarda trafik güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma ekipleri ise denetimi sıklaştırdı. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'ne kurulan uygulama noktasında tüm araçlar tek tek durduruldu. Hem asayiş uygulaması hem de trafik denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan otobüslerde şoförlerin yeterlilik belgeleri kontrol edilirken, araçların donanımları lastik, ışık ve yola elverişlilik denetimleri yapıldı. Yolcuların kimliklerine bakılırken, otomobil sürücülerine otoyolda sürüş teknikleriyle alakalı bilgiler verildi. Öte yandan, bir otobüse sivil binen jandarmanın yol boyunca otobüs şoförünn kontrol ettiği ve herhangi bir kural ihlali yapmadığı için sürücüye teşekkür ettiği öğrenildi.

Otobüs sürücüsü Kemal Yiğit, "Bayram üstü böyle uygulamalar iyi oluyor. Bugünden itibaren yoğunluk başladı. Maşallah yolcularımız var. Şükür, çok güzel" dedi.

"Uygulamaları güvenlik açısından çok iyi buluyorum"

Yolcu Nurdan Öz, "Uygulamaları güvenlik açısından çok iyi buluyorum. Şu an çok kalabalık değil. Biz erken çıktık. Özellikle yarın çok daha kalabalık olur. Otobüse bindiğimizde kemer uyarısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Bizim işimiz en zor iş, can taşıyoruz"

Otobüs sürücüsü Ali Çınar, "İnsanların can güvenliği için gayet iyi. Bizim işimiz en zor iş, can taşıyoruz, kurallara uyacağız. Yolcu yoğunluğu var. İnsanlar tatile çıkıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Bayram Yoğunluğu ve Jandarma Denetimleri - Son Dakika

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