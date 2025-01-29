İstanbul'da Bilirkişi İfşası Soruşturması

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İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada gazeteci Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş, 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme' ve 'yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL