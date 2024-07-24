İstanbul'da Bir Markette Deodorant Hırsızlığı - Son Dakika
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İstanbul'da Bir Markette Deodorant Hırsızlığı

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir markete giren şahıs, kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hırsızlık anı kamerada.

24.07.2024 13:27
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İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şahıs kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hırsızlık anı kamerada.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde gerçekleşti. İddiaya göre markete gelen Nedim Duman isimli şahıs marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorant'ı çaldı. Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Bir Markette Deodorant Hırsızlığı - Son Dakika

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