İstanbul'da boşanma yüzünden cinayet

İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki kız çocuğunu okuldan almaya geldiği esnada boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şahıs yakalandı.

Olay, saat 12.30'da Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan Vedide Baha Pars İlkokulu önünde meydana gelmişti. 14 yaşındaki kız çocuğunu okuldan almaya gelen 33 yaşındaki Semiha Deniz, boşanma aşamasındaki eşi E.D.'yle tartışamaya başlamıştı. Tartışma sonrasında koca, yanındaki silahla 33 yaşındaki eşini yaralamıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş ve ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semiha Deniz kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kaçan saldırgan yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL