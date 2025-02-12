İstanbul'da Buzlanma Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Buzlanma Kazaya Sebep Oldu

Başakşehir'de gizli buzlanma nedeniyle ticari araçlar çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı.

12.02.2025 21:52
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İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaya neden oldu

Gizli buzlanma kazaya davetiye çıkarttı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç sürücüsü başka araca yandan çarptı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Başakşehir İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan 34 GJ 3595 plakalı başka bir ticari araç yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak 34 ECA 838 plakalı hafif ticari yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında duran trafik ve yönlendirme levhalarını devirdi. Şans eseri yaralanan olmazken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri buzlanma nedeniyle kayganlaşan yola önlem alırken sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan vatandaşların kontrollerini gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle cadde üzerindeki iki şeritten biri bir müddet trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Buzlanma Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika

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