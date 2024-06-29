İstanbul'da çete operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da çete operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı

İstanbul'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda 3 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

29.06.2024 00:28
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İstanbul'da çete operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin 5'i tutuklandı, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, işletme ve işyeri sahiplerini tehdit edip, silahlı saldırılar düzenleyen çıkar amaçlı çeteye yönelik geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, gözaltına alınan zanlılar emniyette sorguya alınmıştı.

Bağcılar ve çevre ilçelerde eylem yapan yerel çete fertlerinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Gündüz saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen silahlı çete üyeleri, sonrasında mahkemeye çıkarılmak için adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 10'u 'adli kontrol' hükümleri uyarınca salıverildi. Geri kalan 5 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bağcılar ve çevre ilçelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" gibi nitelikli suçları kapsayan 10 ayrı eyleme karıştıkları saptanan, liderliğini yurt dışında kaçak yaşayan firari Z.A'nın yaptığı çetenin fertlerine yönelik 1 Mart 2024'te zincirleme operasyon düzenlenmişti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu suç ağına yönelik çalışmalar devam ederken, çete yöneticilerinden E.A'nın Bağcılar'daki 12 iş yeri sahibini tehdit edip, 4 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdiği, saldırılardan birinde kardeşiyle kafede oturan polis memurunun başından hafif yaralandığı tespit edilmiş, bu olayda tetiği çekenin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için önceki gün operasyon düzenlenmişti.

Yapılan son operasyonda 15 kişi yakalanmış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait bir miktar mermi ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da çete operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

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