İstanbul'da Cinayet: İş Arkadaşı Tarafından Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da Cinayet: İş Arkadaşı Tarafından Boğularak Öldürüldü

09.07.2026 12:36
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58 yaşındaki Gülay Polat, iş arkadaşı tarafından altınları için boğularak öldürüldü, cinayet itiraf edildi.

İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cesedi bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın, 1 yıllık iş arkadaşı tarafından altınları için boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Altınlarını bozdurarak borçlarını ödediği belirlenen şüpheli, cinayeti itiraf etti. Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

6 Temmuz Pazartesi günü Kartal Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda hareketsiz bir şekilde yatan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında cesedin 4 Temmuz'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Polat'ın oğlu ile birlikte yaşadığı, işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Polat'ın iş arkadaşı Erkan Kuduoğlu'nun (44) olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı.

Kadını altınları için boğarak öldürmüş

Olay ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerini yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Polat'ın oğlunun 3 Temmuz Cumartesi akşam saatlerinde polis merkezinde kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 3 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Gülay Polat'ın iş yerine gitmek için evden çıktığı ve yol üzerinde yine iş yerine gitmek için Erkan Kuduoğlu ile buluştuğu tespit edildi. Yol üzerinde ilerlerken şüpheli Erkan Kuduoğlu'nun Gülay Polat'ı zorla metruk bir gecekonduya soktuğu burada bulduğu kablo ile kadını boğarak öldürdüğü tespit edildi. Şüphelinin öldürdüğü Gülay Polat'ın cansız bedenini metruk gecekonduda bulunan yatağın altına sakladığı öğrenildi. Şüphelinin kadının kolunda bulunan bileziği ve altın künyeyi çaldığı öğrenildi. Kartal'da bulunan farklı kuyumculara giden şüpheli çaldığı bileziği ve künyeyi, 35 gram altın ve 22 bin TL nakit paraya çevirdiği öğrenildi.

Bozdurduğu altının parasıyla borçlarını ödemiş

Şüphelinin aynı gün içerisinde araç kiraladığı, iş yerinden ise 'çocuklarımı göreceğim' bahanesiyle izin aldığı ve kiraladığı araçla Kocaeli'ne gidip döndüğü öğrenildi. Şüphelinin bozdurduğu altınlarla borçlarını ödediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, hırsızlık şüphesi vermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Erkan Kuduoğlu'nun dikkat çekmemek için Gülay Polat'ın telefonunu alarak çöp kutusuna attığı tespit edildi. Erkan Kuduoğlu ile maktul Gülay Polat'ın 1 senedir aynı iş yerinde çalıştığı, arkadaş oldukları ve çoğu zaman işe birlikte gittikleri öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay gününe ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Erkan Kuduoğlu ile maktul Gülay Polat'ın sokakta birlikte yürüdükleri, kısa bir süre sonra ise şüphelinin tek başına yürüdüğü görüntüler saniye saniye kaydedildi. Şüpheli Erkan Kuduoğlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Gülay, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Cinayet: İş Arkadaşı Tarafından Boğularak Öldürüldü - Son Dakika

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