İstanbul'da DEAŞ'a Para Transferine Operasyon

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İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yardım amacıyla para transferi yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporlarının incelenmesi sonucu 'Mazlumlara Destek Platformu' isimli sosyal medya oluşumu aracılığıyla 16 şüphelinin örgüte yardım amacıyla para transferi yaptığı tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca ile 120 adet mermi ele geçirildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL