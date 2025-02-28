İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 46 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 46 Tutuklama

İstanbul'da yürütülen DEAŞ operasyonunda 46 kişi tutuklandı, 60 şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2025 00:18
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İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 46 tutuklama

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 60 şüphelinin 46'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt faaliyeti yürüten ve DEAŞ'a fon sağlayan bir hücre tespit edilmişti.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde "İstanbul il emiri" olarak görevlendirilen Z.P.'nin kontrolünde faaliyet gösteren kişileri tek tek belirlemişti. Z.P.'nin, illegal toplantılar düzenlediği, bahse konu illegal toplantılara katılanlar arasında Gürcistan ve Afrika ülkelerinde askeri ve ideolojik eğitim faaliyetleri yürüten şahısların bulunduğu, ayrıca "yardım" adı altında para topladıkları, çatışma bölgelerinde kamplarda bulunan DEAŞ mensuplarına maddi yardımda bulundukları tespit edilmişti. İl genelinde 68 adrese yapılan operasyonda 60 şüpheli gözaltı alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ndeki şüphelilerin sorguları tamamlandı. Şüphelilerin biri polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer kişiler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler arasındaki 13 kişi "adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı. Aralarında Gürcistan ve Afrika ülkelerinde askeri ve ideolojik eğitim faaliyetleri yürüten şüphelilerin de yer aldığı 46 DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 46 Tutuklama - Son Dakika

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