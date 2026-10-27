İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 13 adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 13 adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ soruşturmasında 14 şahsın yakalanması amacıyla 13 adrese operasyon düzenlendi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 12'si yakalandı, firariler aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına yönelik hakkında tespitler bulunan 12 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına yönelik hakkında tespitler bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak İstanbul'da faaliyet gösteren, 14 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 13 adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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