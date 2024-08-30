İstanbul\'da DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ve Suriye'de bombalı terör saldırısı eğitimleri alarak terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlarından terörist Cemal A.Y., düzenlenen operasyonla İstanbul Bağcılar'daki evinde yakalandı. Yatağının altında kılıç bulunan terörist Cemal A.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alan Cemal A.Y.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından terör saldırısı talimatı aldıktan sonra kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terörist Cemal A.Y.'nın DEAŞ tarafından Bağcılar'da bir adrese yerleştirildiği ve burada saklandığını tespit etti.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri harekete geçti ve söz konusu adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. İstanbul'da bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y., terör örgütü DEAŞ'ın hedeflediği terör saldırısını gerçekleştiremeden operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreste çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal bulundu. El konulan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı. Adresteki yatağın altından da bir kılıç ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist Cemal A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL