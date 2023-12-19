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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Annesiyle tartışıp yola atladı, kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Annesiyle tartışıp yola atladı, kadın sinir krizi geçirdi

Taksim'de annesiyle tartışan bir genç, üst geçitten aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Olayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, sinir krizi geçiren anne çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul\'da dehşet anları kamerada: Annesiyle tartışıp yola atladı, kadın sinir krizi geçirdi
19.12.2023 - 20:26,  Güncelleme: 20:27
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Annesiyle tartışıp yola atladı, kadın sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Taksim'de annesiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışan bir genç, üst geçitten aşağıya atladı. Metrelerce yüksekten düşen oğlunun yanına gelerek sinir krizi geçiren anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ağır yaralanan kişinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 02.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan K. isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirdi.

Annesi başında feryat etti

Feryat sesleriyle oğlunun başında bekleyen anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Furkan K.'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Taksim, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada: Annesiyle tartışıp yola atladı, kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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