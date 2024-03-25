İstanbul'da dehşet: Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet: Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti

Bahçelievler'de cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur Falay, annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti. Olayın ardından polis, evde 2 kadın cesedi buldu. Uğur Falay'ın intihar anı güvenlik kamerasına yansıdı. Falay'ın babası ise oğlunun neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini söyledi. Aile katliamı yapan Falay'ın daha önce de çeşitli suç kayıtları bulunuyordu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

25.03.2024 23:44  Güncelleme: 23:45
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İstanbul'da dehşet: Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti

Cezaevinden izinli çıkan şahıs dehşet saçtı

İSTANBUL - Bahçelievler'de 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur Falay, annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide kafasına ateş ederek intihar etti. Çok sayıda suç kaydı bulunan Uğur Falay'ın intihar ettiği an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta ve Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan Nusretiye Camisi'nde gerçekleşti. Uğur Falay Bahçelievler'de bulunan evinde annesi Hüsna Falay'la ve kız kardeşi İrem Falay'la bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Uğur üzerinde bulunan silahla annesini ve kız kardeşini kafalarından vurdu. Uğur Falay daha sonra Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'sine giderek caminin içerisinde kendi kafasına da silahla ateş etti. Uğur Falay'ın kendini vurduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Uğur Falay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelenin ardından Uğur Falay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, Uğur Falay'ın 15.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Polis 2 tane kadın cesedi buldu

Uğur Falay'ın evine giden polis ekipleri yerde yatan 2 tane kadın cesedi buldu. Yapılan incelemelerde 2 cansız bedenin Hüsna Falay'a ve kızı İrem Falay'a ait olduğu tespit edildi. Öte yandan Falay'ın babası ifadesi alınmak üzere Karaköy'de bulunan polis merkezine götürüldü. Falay'ın babası ifadesinde, "Oğlum bir hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktı, neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Aile katliamı yapan Uğur Falay'ın yankesicilik, uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Hüsna Falay'ın ve kızı İrem Falay'ın cansız bedenleri otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "25.03.2024 günü saat 10: 40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay isimli şahıs, (1989 doğumlu - yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır) yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 15.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir. Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay (1965 doğumlu) ve kız kardeşi İrem Falay ( 2002 doğumlu ) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da dehşet: Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti - Son Dakika

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