İstanbul'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

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Sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp "bankacı", "polis", "hakim" ve "savcı" kılığında dolandırıcılık yapan şebeke, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. 42 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şebekenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı. - İSTANBUL