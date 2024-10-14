İstanbul'da Drift Yapan 14 Motosikletçi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Drift Yapan 14 Motosikletçi Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Drift Yapan 14 Motosikletçi Gözaltına Alındı

Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri, polis tarafından yakalanarak ceza aldı.

14.10.2024 23:48
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan-Cebeci Tüneli bağlantı yolunda trafiği tehlikeye sokan 14 motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyüpsultan ilçesi Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde bir grup şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Trafiği tehlikeye sokup drift atan 14 motosiklet sürücüsünden bazıları polisleri görünce kaçmaya başladı. Boş araziye doğru kaçan sürücüler, motosikletli trafik polisleri tarafından yakalandı. Polis 14 motosiklet sürücüsü ile yaşları küçük 5 kişiyi yakaladı, motosikletleri ise bağladı.

Yakalanan şahıslara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ters istikamette araç kullanmak, teknik değişik, abartı egzoz, makas atmak, uyarı ve ikazlara uymamak, sigortasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ışık donanımı, araç dikiz aynası bulundurmamak, kask takmamak, araçlarda tescil plakası bulundurmamak, tescil plakasının okunmaması, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 251 bin 249 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca B.K., E.K., Y.E.K., A.Y., K.Ç. ve E.T. isimli şahısların sürücü belgeleri iptal edilerek, 14 motosiklet trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Drift Yapan 14 Motosikletçi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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