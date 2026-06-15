İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu

İstanbul\'da Egzotik Hayvan Operasyonu
15.06.2026 16:37
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İstanbul'da izinsiz bulundurulan egzotik hayvanlara el konuldu, şahsa para cezası kesildi.

İstanbul’da bir evde izinsiz şekilde egzotik hayvanların bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte düzenledikleri operasyonda çok sayıda canlıya el koydu.

İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Edinilen bilgiye göre, bir adreste gerekli izinleri bulunmayan egzotik türde hayvanların bulunduğuna yönelik ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin de katılımıyla adrese operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu

Yapılan incelemelerde, gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik canlı tespit edildi. Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu hayvanlara el konuldu.

İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu

CANLILAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen canlılar koruma altına alınırken, hayvanları izinsiz olarak bulundurduğu belirlenen kişi hakkında idari işlem başlatıldı ve para cezası uygulandı.

İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR'DAN AÇIKLAMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik tür tespit edildi. 

İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu

Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Egzotik Hayvan Operasyonu - Son Dakika

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