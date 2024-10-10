İstanbul'da Eski Askerin Bodrumunda LAW Silahları Bulundu

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İstanbul Avcılar'da evin bodrum katında bulunan law silahlarının eski uzaman çavuşa ait olduğu ortaya çıktı. Şahıs yeni ikamet adresine düzenlenen operasyon sonucunda yakalanırken, 11 kez psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak'ta dün bir binanın bodrum katında temizlik yapılırken bir çuval içerisinde iki adet law silahı bulunmuştu. Çuval, Denizköşkler Caddesi üzerindeki bir iş yerine getirilirken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlatarak bir kişiyi gözaltına almıştı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Law silahları eski askere ait

Yapılan araştırmalarda, silahların geçmiş tarihlerde adreste ikamet eden ve eski uzman çavuş K.U. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Şahıs yeni ikamet adresine düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan K.U. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, eski asker olduğu ve 15 yıl önce anti tank roket atarları hatıra olarak aldığı, bir önceki ikamet adresinin bodrum katına koyduğu ve orada unuttuğu anlaşıldı. Öte yandan şahsın 11 kez psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. - İSTANBUL