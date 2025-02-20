İstanbul'da eylem yapmak için Çağlayan Adliyesi'nde keşif çalışması yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eylem yapmak üzere Çağlayan Adliyesi'nde keşif çalışması yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün açık alan yapılanması olan TAYAD'lı (Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği) grup içerisinde 2 şüphelinin sözde 30 Mart 17 Nisan Devrim Şehitleri Haftası'nda eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Keşif çalışması yaptıkları belirlendi

Şüpheliler Yıldız Turan ile Selda Özçellik'in aynı zamanda bu eylem için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik keşif çalışması yaptığı da belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Keşif yaptıkları adliyede tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, keşif çalışması yaptıkları İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada 2 şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Turan'ın DHKP-C terör örgütünden 2 adet arşiv kaydı olduğu, Özçellik'in ise 5 adet arşiv kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL