İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 19 Gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürüyor.

17.12.2024 22:08
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi kişilerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Örgütün sözde "mahrem" diye adlandırılan hücre sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek FETÖ/PDY'ye ait sözde ders çalışma evlerine, kurum sınavlarına hazırlamak için yerleştirildikleri yapılan teknik analizlerin sonucunda belirlenen, haklarında ifade ve itirafçı ifadesi bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları olduğu anlaşılan 19 FETÖ üyesi saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi kişilerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Örgüt üyeleri hakkındaki tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika

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