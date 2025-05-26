İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul'da FETÖ terör örgütü haberleşme programı kullanıcısı şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme aracı olan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli tespit edilmiş, bunlardan 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, aralarında zabıt katibi ve Adli Tıp Kurumu'nda doktor olarak çalışanlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 1 kişinin de yurt dışında olduğu belirlenmişti. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından 'ByLock kullandıkları gerekçesiyle' tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sürerken, firari konumdaki 1 şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL